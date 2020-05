Spahn für einheitliche Kriterien in Corona-Krise

Berlin (dpa) – In Deutschland sind bis Dienstagabend über 164.800 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag (…)

Mehr als 164.800 Corona-Nachweise in Deutschland

Berlin (dpa) – In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bisher rund 2,4 Millionen Corona-Labortests (…)

RKI: Bisher 2,4 Millionen Corona-Tests in Deutschland

Berlin (dpa) – In Deutschland sind bis Montagabend über 164.000 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand (…)

Mehr als 164.000 Corona-Nachweise in Deutschland

Bonn (dpa) – Psychotherapeuten befürchten durch Versorgungsengpässe in der Corona-Krise eine Welle psychischer Erkrankungen. (…)

Berlin (dpa) – In Deutschland sind bis Sonntagabend mehr als 163.400 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag (…)

Mehr als 163.400 Corona-Nachweise in Deutschland

Schulgebäude füllen sich schrittweise wieder

Berlin (dpa) – Hunderttausende Kinder und Jugendliche in Deutschland gehen an diesem Montag zum ersten Mal seit Wochen wieder in (…)