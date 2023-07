Später Salah-Ausgleich: Fürth spielt 4:4 gegen Liverpool

Die SpVgg Greuther Fürth hat gegen den FC Liverpool in einem torreichen Testspiel nur knapp einen Prestigesieg verpasst. Der Fußball-Zweitligist kam am Montag gegen den LFC von Trainer Jürgen Klopp zu einem 4:4 (0:1). Julian Green (49. Minute), Lukas Petkov (67.) und zweimal Armindo Sieb (74./77.) trafen für die Franken in Villingen-Schwenningen, wo die Partie auf Wunsch der Gäste ohne Zuschauer ausgetragen wurde. Mohamed Salah (89.) sorgte spät für den Ausgleich, zuvor hatten Luís Diaz (21. Minute) und zweimal Darwin Núñez (50./59.) für den Premier-League-Club getroffen.

Das Spiel war Teil des Trainingslagers der Engländer, die sich derzeit in Donaueschingen auf die kommende Spielzeit vorbereiten. Der von RB Leipzig gekommene Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai wurde wegen einer leichten Blessur geschont und kam nicht zum Einsatz. Am 7. August bestreitet Klopps Team ein weiteres Testspiel in Deutschland beim Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98.