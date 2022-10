Sozialpolitischer Dialog in Sachsen: Aufatmen für Krankenhäuser, Pflegeheime und soziale Einrichtungen

„Wir können und wollen uns keine Abstriche an der sozialen Infrastruktur leisten“. Das hat die sächsische Sozialministerin Petra Köpping gesagt, nach Gesprächen mit Vertretern der Liga der Freien Wohlfahrtspflege Sachsen, zu der beispielsweise karitative Institutionen wie AWO, Caritas und DRK in Sachsen gehören. Bei dem sogenannten Sozialpolitischen Dialog war ein Hauptthema die Auswirkungen der hohen Energiekosten. Köpping hat die Entscheidung des Bundes, Energiepreise zu deckeln, begrüßt. Das würde dazu beitragen, dass Krankenhäuser, Pflegeheime und soziale Einrichtungen aufatmen können, so Köpping in einer Mitteilung. Sobald die Details der Hilfen vom Bund vorliegen, könne man sehen, wo der Freistaat noch Lücken schließen müsse.