Sozialministerin Scharf holt Direktmandat in Erding

Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) rückt erneut über ein Direktmandat in den Landtag ein. Sie holte bei der Landtagswahl am Sonntag in ihrem Stimmkreis Erding dem vorläufigen Ergebnis des Landeswahlleiters zufolge 39,5 Prozent der Erststimmen. Scharf verbesserte sich damit um gut eineinhalb Prozentpunkte, 2018 hatte sie 37,9 Prozent bekommen.

Den zweiten Platz holte der Kandidat der Freien Wähler, Sven Krage (18,7 Prozent). Der 19 Jahre alte SPD-Direktkandidat Benedikt Klingbeil fuhr aus dem Stand einen Achtungserfolg ein: Er konnte 6,1 Prozent der Erststimmen auf sich vereinigen, bei den Zweitstimmen erreichte die SPD hier einen Anteil von 5,9 Prozent. Klingbeil war einer der jüngsten Direktkandidaten bei dieser Wahl.