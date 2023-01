Souveräner WM-Auftaktsieg für deutsche Hockey-Männer

Die deutschen Hockey-Männer sind mit dem erwarteten Sieg ins WM-Turnier in Indien gestartet. Der zweimalige Weltmeister bezwang im ersten Spiel der Gruppe B Außenseiter Japan mit 3:0 (0:0).

Im fast ausverkauften 15.000 Zuschauer fassenden Stadion von Bhubaneswar erzielten Mannschaftskapitän Mats Grambusch (35. Minute), Torjäger Christopher Rühr (40.) und Thies Ole Prinz (48.) die Treffer für das deutsche Team.

Im zweiten Gruppenspiel trifft die DHB-Auswahl am Dienstag (14.30 Uhr/DAZN) auf Belgien. Der Weltmeister bezwang in seinem Auftaktspiel Südkorea mit 5:0 (0:0). Nur der Tabellenerste der vier Vierergruppen qualifiziert sich direkt für das Viertelfinale, die Zweiten und Dritten spielen in einer «Crossover»-Runde weitere vier Teilnehmer aus.