Sorgenthema Klinikreform: Holetschek mit Eckpunkten unzufrieden

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will den Krankenhaussektor revolutionieren. Gerade hier in der Region befürchten viele, dass dann die Krankenhausversorgung wackelt, kleinere Krankenhäuser schließen müssen.

Gestern (MO) haben sich Bund und Länder nun auch auf die Eckpunkte für einen Gesetzentwurf für die umstrittene Reform geeinigt. Für Krankenhäuser soll es in Zukunft verbindliche Qualitätskriterien geben. Das bedeutet: Komplizierte Operationen soll dann nur noch in Kliniken stattfinden dürfen, die darauf auch spezialisiert sind. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek lehnt die Eckpunkte zur Krankenhausreform dagegen ab. Er kritisiert sie als unzureichend. Er wolle prüfen, wie sich Bayern in den weiteren Gesetzgebungsprozess einbringen kann. So müsse zum Beispiel die Planungshoheit der Länder gewehrt bleiben, so Holetschek. Die Länder müssten also selbst entscheiden dürfen, welche Versorgung regional am sinnvollsten sei.