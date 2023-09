Sophie Turner fordert von Joe Jonas Rückgabe der Kinder

Wenige Wochen nach der Bekanntgabe ihrer Scheidung hat die britische Schauspielerin Sophie Turner (27, «Game of Thrones») den US-Sänger Joe Jonas (34, «Sucker») gerichtlich zur Rückgabe der zwei gemeinsamen Kinder aufgefordert. Die 2020 und 2022 geborenen Töchter würden unrechtmäßig in New York zurückgehalten, hieß es in dem Gerichtsdokument, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

«Der Vater ist im Besitz der Pässe der Kinder», heißt es in dem Dokument. «Er weigert sich, die Pässe der Mutter zurückzugeben, und er weigert sich, die Kinder mit der Mutter nach Hause nach England zu schicken.»

Turner und Jonas hatten vor rund zwei Wochen ihre Scheidungspläne bekannt gegeben und diese als «gemeinsame Entscheidung» bezeichnet. In dem Gerichtsdokument schreibt Turner nun aber, dass sie «aus den Medien» erfahren habe, dass Jonas die Scheidung eingereicht hatte. Jonas und Turner hatten sich 2017 verlobt und dann 2019 gleich zweimal das Jawort gegeben – im Mai in Las Vegas und im Juli in Frankreich.