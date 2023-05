Sophie-Alexandra kippt bei Hochzeit um

Die Aufregung bei ihrer Hochzeit mit Ludwig Prinz von Bayern in der Theatinerkirche in München war für die Braut offenbar zu viel. Sophie-Alexandra sei während der Trauung am Samstag umgekippt, bestätigte ein Sprecher der Verwaltung der Wittelsbacher. Nach einem Getränk sei sie dann aber wieder wohlauf gewesen. Als die 33-Jährige die Kirche anschließend an der Seite ihres frisch angetrauten Ehemannes verließ, strahlte sie glücklich.

Nach dem feierlichen Auszug zu den Klängen der Bayern-Hymne stieg das Paar in einen schwarzen Oldtimer und ließ sich nach Schloss Nymphenburg fahren. Dort hat Franz Herzog von Bayern, Chef des Hauses Wittelsbach, zu einem Empfang eingeladen.