Sonntags-Demonstrationen in Plauen: Behinderungen im Straßenbahn- und Busverkehr erwartet

In Hof sind montags meist die Spaziergänger in der Innenstadt unterwegs. In Plauen veranstaltet das „Forum für Demokratie und Freiheit“ sonntags seine Demonstrationen. Wegen einer weiteren Demonstration müsst ihr morgen mit Behinderungen bei der Plauener Straßenbahn rechnen. Betroffen sind unter anderem die Linien 1 bis 5, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Plauener Straßenbahn GmbH. Ab circa 15 Uhr 30 müsst ihr deswegen mit Verspätungen rechnen, eventuell fallen einigen Fahrten sogar ganz aus. Auch im Stadtbusverkehr kann es zu Behinderungen kommen, heißt es.