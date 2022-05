Sonniges Wetter lockt Ausflügler – Ab Montag mehr Wolken

Das Wochenende in Bayern bleibt sonnig und warm. Am Montag soll es wieder deutlich mehr Wolken und besonders am Abend vereinzelt Gewitter geben, meldete der Deutsche Wetterdienst am Sonntag. Auch schon in der Nacht von Sonntag auf Montag kann es in Franken und Schwaben zu Starkregen kommen.

Ausflügler zieht es daher auch am Sonntag wieder in die Naherholungsgebiete Bayerns. Im Allgäu gab es am Samstag etwas mehr Unfälle, weil auch mehr Menschen auf den Straßen unterwegs waren, wie die Polizei mitteilte. Wie üblich werde daher am Sonntag auf den Straßen kontrolliert und mit ein wenig mehr Andrang gerechnet.