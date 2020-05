München (dpa/lby) – Nach einem bewölkten Pfingstsonntag wird es ab dem Pfingstmontag wieder sonnig in Bayern. Die Temperaturen steigen am Montag laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf 19 Grad an den östlichen Mittelgebirgen und 26 Grad in Mainfranken. Auch am Dienstag scheint im Freistaat die Sonne, in Unterfranken kann es bis zu 28 Grad warm werden. Die zweite Wochenhälfte wird den Meteorologen zufolge wieder regnerischer.