Sonnenschein und sommerliche Temperaturen in Bayern

München (dpa/lby) – Sonnenschein und Temperaturen bis zu 28 Grad erwartet die Menschen in Bayern am Wochenende. Laut den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) strömt milde Meeresluft aus Südwesten über den Freistaat. Am Samstag steigen die Höchstwerte auf bis zu 19 Grad im Allgäu und bis zu 13 Grad in Hof. Im Tagesverlauf ziehen vielerorts noch dichte Wolken auf.

Am Sonntag klettern die Werte auf dem Thermometer voraussichtlich am Unteren Main und im Alpenvorland auf bis zu 28 Grad. Laut den Wetter-Experten breitet sich das frühsommerliche Wetter in ganz Bayern aus. Auch in den kühleren Regionen im Norden des Freistaats sind dem DWD zufolge bis zu 23 Grad möglich.

