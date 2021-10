Sonnenenergie: Neue Solarleuchten für Hof und Selb

Jetzt in der dunklen Jahreszeit kann es ganz schnell gehen, dass man sich nicht zurechtfindet, wenn kein Licht da ist. So ist das bisher immer am Pendlerparkplatz an der A93 bei Selb gewesen. Dem hat die Stadt nun ein Ende bereitet, indem sie Solarleuchten dort aufgestellt hat. Die haben den Vorteil, dass man keine Stromleitung legen muss, weil sie ihre Energie aus der Sonne holen. Tagsüber laden sich die Leuchten auf und dann brennen sie locker drei Tage. Ist gerade niemand in der Nähe, lässt die Leuchtkraft automatisch nach. Das spart wiederum Energie.

Auch die Stadtwerke Hof probieren seit vergangener Woche erstmals solche Solarleuchten auf dem Parkplatz am Sigmundsgraben aus. Auch am Oberen Wiesentalweg sollen sie künftig zum Einsatz kommen.