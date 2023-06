Was passiert mit den ausgedienten Desinfektionsspendern aus der Corona-Zeit? In den Niederlanden sind sie jetzt an Stränden und Badeplätzen mit Sonnencreme befüllt. An denen können sich alle Gäste kostenlos bedienen, um sich vor einem Sonnenbrand zu schützen. Für viele Badegäste in der Region ist das Modell ebenfalls vorstellbar.

Allerdings gibt es bei den Badegästen auch Bedenken in Sachen Hygiene. Viele wünschen sich eine regelmäßige Pflege, Auffüllung und Reinigung der Spender.