Sonne(n) mit Verstand: Infonachmittag am Frankenwaldsee in Lichtenberg

Viele Menschen gehen im Sommer immer noch zu sorglos mit der Sonne um. Dabei ist Sonnenschutz schon allein wichtig, um Hautkrebs vorzubeugen. Die AOK Direktion Hof-Wunsiedel veranstaltet am Nachmittag am Frankenwaldsee in Lichtenberg einen Informationsnachmittag im Rahmen der Initiative „Sonne(n) mit Verstand“. Auf spielerische Weise sollen Kinder und Jugendliche ab 14 Uhr dazu animiert werden, zu erkennen, wie wichtig Sonnenschutz ist. Die Kinder können Sonnenschilde basteln und sich UV-Sticker auf die Haut kleben. Mit den Stickern können sie dann sehen, ob die Sonnencreme auch wirkt. Eltern und Erwachsene können sich zusätzlich zum Thema Hautkrebs informieren. Die DLRG Bad Steben erklärt den Kids und Jugendlichen außerdem nochmal die Baderegeln.