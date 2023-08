SonneMondSterne-Festival: Freiwillige Alkohol- und Drogentests am Abreisetag

Die Techno-Fans unter euch sind an diesem Wochenende wahrscheinlich in Saalburg im Saale-Orla-Kreis unterwegs – auf dem SonneMondSterne-Festival. Damit ihr wieder sicher nach Hause kommt, bietet die Polizei am morgigen Abreisetag (SO) wieder freiwillige Alkohol- und Drogentests an. Die werden auf der dortigen Polizeiwache durchgeführt. Festivalbesucher bekommen damit die Möglichkeit, ihre eigene Fahrtauglichkeit zu überprüfen. Ihr könnt von 6 bis 18 Uhr so eine Schnelltest machen. Die Polizei möchte aber auch Präventionsarbeit leisten. Deswegen bietet sie zusätzlich zu den Tests Beratungen an. Auf dem SMS-Festival sind schon grüne Flyer im Umlauf, die auf das kostenfreie Angebot aufmerksam machen sollen.

(Symbolbild)