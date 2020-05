Sonne und Wolken am Wochenende

München (dpa/lby) – Nach den Eisheiligen soll das Wochenende in Bayern freundlich und trocken werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es am Samstag am Alpenrand noch regnerisch und bewölkt werden. Im Rest des Freistaats soll es einen Sonne-Wolken-Mix geben – mit Höchsttemperaturen von 19 Grad in Würzburg und 16 Grad in Passau.

In der Nacht zum Sonntag rechnen die Meteorologen noch mit ein wenig Regen bei bis zu sechs Grad in Bamberg und acht Grad im Schongau. Auch am Sonntag bleibt es laut DWD leicht bewölkt, trocken und sonnig bei Temperaturen bis zu 20 Grad in Kempten und 16 Grad in Hof.