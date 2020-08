Sonne, Schauer und Gewitter in Bayern

München (dpa/lby) – In Bayern wird es am Mittwoch sonnig und heiß: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) scheint die Sonne bei Höchsttemperaturen zwischen 28 Grad in den höheren Lagen am Alpenrand und 35 Grad am Untermain. Ab dem Mittag rechnen die Wetterexperten mit einzelnen Schauern und teils kräftigen Gewittern. Der Wetterdienst warnte vor Hitze, ausgenommen von der Warnung sei der Süden. In der Nacht zum Donnerstag fallen die Temperaturen auf 21 bis 13 Grad. Zunächst soll die Sonne bei Höchstwerten von 28 bis 34 Grad scheinen, im Laufe des Tages rechnet der DWD dann mit Schauern und Gewittern.