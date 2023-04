Um die Patientenversorgung auch über das lange Osterwochenende sicherzustellen, bietet der DRK Blutspendedienst Nord-Ost heute Sonderspendetermine an. In Markneukirchen im Vogtland könnt ihr heute zwischen 8.30 und 12 Uhr im Förderzentrum in der Wohlhausener Straße Blut spenden. Bevor ihr dort hingeht, müsst ihr aber unbedingt eine feste Spendezeit vereinbaren. Das geht online.

Den Link findet ihr hier.

Beim Termin müsst ihr außerdem euren Personalausweis dabei haben.