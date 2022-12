Sondersitzungen im Vogtland: Kreistag & Zweckverband ÖPNV entscheiden über Busverkehr

Die Eltern schicken ihre Kinder zur Bushaltestelle – auf ihren Schulbus warten die Kids aber vergeblich. Diese Situation haben am vergangenen Freitag viele Familien im Vogtlandkreis erlebt. Die Bietergemeinschaft Bus hatte den Verkehrsvertrag mit dem Vogtlandkreis und dem zuständigen Zweckverband kurzfristig gekündigt. Deswegen ist am Freitag kein Regional- oder Schulbus im Vogtland gefahren. Seit Samstag rollen die Busse aber wieder. Die Parteien haben sich auf eine Lösung verständigt. Die sieht so aus: Der Vogtlandkreis will die Busgesellschaft übernehmen und den Busverkehr im Vogtland kommunalisieren. Heute (MO) soll’s dazu Sondersitzungen geben. In denen wollen der Kreistag und der Zweckverband ÖPNV Vogtland über das Vorhaben abstimmen.