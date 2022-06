Sonderprogramm wird laut Verband stark nachgefragt

Das Sonderförderprogramm zum Sportstättenbau wird laut dem Bayerischen Landes-Sportverband stark genutzt. Wie der BLSV am Dienstag mitteilte, wurden seit Beginn des Programms im Juli 2019 über den BLSV über 2300 Förderanträge aus dem Freistaat mit einem Gesamtvolumen von 310 Millionen Euro bearbeitet. Das Sonderförderprogramm bringt höhere Zuschüsse für Sport- und Schützenvereine in Kommunen mit niedriger Steuerkraft.

«Vor dem großen Engagement der in den Sportvereinen engagierten Menschen haben wir großen Respekt und unterstützen sie über das Ressort Sportstättenbau bestmöglich. Das Sonderprogramm für den vereinseigenen Sportstättenbau in strukturschwachen Regionen mit seinen zusätzlichen Finanzmitteln unterstützt unsere Vereine in den strukturschwächeren bayerischen Regionen entscheidend», sagte der Präsident des BLSV, Jörg Ammon.

Der Freistaat fördert seit dem Doppelhaushalt 2019/2020 den Sportstättenbau in finanzschwächeren Gemeinden Bayerns mit zusätzlich zehn Millionen Euro jährlich.