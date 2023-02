Sonderlob für Müller: «Er ist ein wichtiger Faktor»

Thomas Müller gab die Antwort auf dem Platz. Eine Woche nach seiner bitteren Auswechslung bei der Niederlage des FC Bayern München in Mönchengladbach demonstrierte der Kapitän beim 3:0 im Bundesliga-Topspiel gegen Union Berlin seinen nach wie vor hohen Wert als Führungskraft beim deutschen Fußball-Rekordmeister.

Oliver Kahn hob Müllers Bedeutung am Sonntagabend explizit hervor. «Er ist mit seiner Riesenerfahrung ein wichtiger Faktor – auch heute wieder in vielen Momenten, wo er führt, auch lautstark auf dem Platz», sagte der Vorstandschef. Sportvorstand Hasan Salihamidzic äußerte sich ähnlich: «Der Thomas ist erfahren genug, um in solchen Spielen Akzente zu setzen.»

Für Julian Nagelsmann war in dem Spitzenspiel eine gewisse Achse wichtig, in der er Müller als wichtigen Teil ansah. Der Bayern-Trainer bescheinigte dem 33 Jahre alten Offensivspieler eine «sehr gute Leistung». Zwei Tore bereitete Müller vor, nur ein eigener Treffer glückte ihm trotz mehrerer guter Möglichkeiten nicht. Was Torabschlüsse angehe, müsse er noch «nachsitzen», bemerkte Müller selbst. «Ich hätte ihm gegönnt, dass er noch das eine oder andere Tor folgen lässt aus seinen großen Chancen», sagte Nagelsmann. Aber gerade auch durch Müller sei man immer wieder «in gute Offensivabläufe gekommen», lobte der Trainer.

Nagelsmann hatte Müller eine Woche zuvor beim 2:3 in Mönchengladbach nach der frühen Roten Karte für Abwehrspieler Dayot Upamecano ausgewechselt. Das sorgte für Diskussionen. Nagelsmann führte vor dem Union-Spiel darum ein langes Gespräch mit dem Kapitän. «Auch wenn Thomas mal nicht spielt, ist er trotzdem ein ganz wichtiger Ansprechpartner für mich», bekräftigte Nagelsmann nun nach dem Union-Spiel. «Er ist einer, der mit Weitsicht den Club und die Mannschaft im Blick hat und nicht nur sich selbst. Er versucht, Dinge auch zu verstehen. Er hat ein Topspiel gemacht.»

Ein Teamkollege war Müller besonders dankbar: Jamal Musiala. Müller legte ihm mit einer perfekten Vorlage das Tor zum 3:0 auf. «Er hat mir ein super Geburtstagsgeschenk gemacht», sagte der Nationalspieler, der am Sonntag 20 Jahre alt wurde. «Ich bin Thomas richtig dankbar.»