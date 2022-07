Sonderlastenausgleich gestrichen: Sachsens Kurorte bald nicht mehr konkurrenzfähig?

C. Beer

Kurorte und Heilbäder leisten einen wichtigen Beitrag für den Tourismus. Sie sind nicht nur medizinische Kompetenzzentren, sondern sichern auch Arbeitsplätze. Sachsens Heilbäder und Kurorte stünden nun allerdings mit dem Rücken zur Wand, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Dazu gehört zum Beispiel auch der Ort Bad Elster im Vogtland. Um die geforderten Standards erfüllen zu können, fordern sie schon länger einen sogenannten Sonderlastenausgleich vom Freistaat. Dieser war eigentlich auch im geplanten Doppelhaushalt verankert. Dann wurde er gestrichen. Bleibe es bei dieser Ungleichbehandlung, so würden die Heilbäder und Kurorte jedes Jahr gegenüber der Konkurrenz aus anderen Bundesländern zurückfallen, meint Prof. Karl-Ludwig Resch, Vorsitzender des Sächsischen Heilbäderverbands. In den Nachbarbundesländern Thüringen und Bayern gebe es diesen Sonderlastenausgleich bereits.