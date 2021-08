Sonderimpfaktionen: Wunschort-Impfen im Landkreis Tirschenreuth

Die Verantwortlichen der Impfzentren sind in den vergangenen Wochen kreativ geworden, um wieder mehr Menschen zum Impfen zu motivieren. In Hof konntet ihr euch am vergangenen Wochenende zum Beispiel am Untreusee impfen lassen. Im Landkreis Tirschenreuth war der Impfbus ein voller Erfolg. Er hat für 500 zusätzliche Impfungen gesorgt. Er hat unter anderem am McDonalds in Mitterteich oder im Geschichtspark Bärnau Halt gemacht. Heute in einer Woche (14.8.) startet der Impfbus seine nächste Runde. Auf Facebook konntet ihr den Verantwortlichen außerdem mitteilen, wo ihr euch denn gerne impfen lassen würdet. Diesen Wünschen kommt der Landkreis Tirschenreuth ab heute nach. Los geht’s mit einem Drive-In auf dem Kemnather Festplatz.

Auch die zentrale Impfstelle in Pößneck im Saale-Orla-Kreis bietet heute eine Sonderimpfaktion an. Dort könnt ihr euch ohne Termin mit BioNTech oder Johnson&Johnson impfen lassen. Impfen ohne Termin geht heute in der Selber Tafel, von 11 bis 17 Uhr.