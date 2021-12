Sonderimpfaktionen in der Euroherz-Region: In Töpen und Plauen auch länderübergreifend

Die Corona-Pandemie hat die Euroherz-Region immer noch fest im Griff. Deswegen gibt es weiterhin vermehrt Sonderimpfangebote. Im Landkreis Wunsiedel sind am Wochenende Aktionen geplant. Schon heute gibt es auch welche im Hofer Land. In Selbitz könnt ihr euch im Rathaus mit Terminvereinbarung eine Impfung abholen. Ohne Termin geht das in Hof im MVZ und in der Turnhalle in Töpen.

Ebenfalls ohne Termin, gibt es heute und morgen auch Schutzimpfungen im Impfzentrum Plauen. Damit ihr nicht so lang in der Schlange warten müsst, bekommt ihr hier beim Eintreffen am Impfzentrum eine Wartezeit angesagt – so könnt ihr euch die Zeit bis zur Impfung noch mit anderen Dingen vertreiben.

…so Thomas Schlosser, verantwortlicher Landkreismitarbeiter für den Impfstandort in Plauen.

Die Impfaktionen in Töpen und auch die in Plauen, sind länderübergreifend. Das heißt: Ihr könnt beispielsweise auch aus dem Saale Orla Kreis nach Töpen oder aus Hof nach Plauen fahren. Die genauen Impfzeiten findet ihr hier:

Selbitz, Rathaus – 11:00 bis 17:30 Uhr (mit Terminvereinbarung)

Hof, MVZ Hochfranken – 08:00 bis 13:00 Uhr (ohne Terminvereinbarung)

Töpen, Turnhalle – 08:00 bis 16:00 Uhr (ohne Terminvereinbarung)

Plauen, Impfzentrum – 10:00 bis 18:00 Uhr (ohne Terminvereinbarung)