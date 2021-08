Sonderimpfaktionen: Impfmobil steht in Marktredwitz und Arzberg

Gerade jetzt, wenn die Corona-Infektionszahlen wieder steigen, ist es wichtig, dass sich viele Menschen impfen lassen. Deshalb gibt es auch dieses Wochenende wieder Sonderimpfaktionen im Landkreis Wunsiedel. Heute (20.8.) macht das Impfmobil an der Moschee in Marktredwitz Station. Von 12 bis 18 Uhr könnt ihr euch ohne Termin impfen lassen. Das Angebot richtet sich an alle ab 12 Jahren. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech und Johnson&Johnson. Bei letzterem ist nur eine Spritze für den vollen Impfschutz ausreichend. Am Samstag (21.8.) steht das Impfmobil an der Tafel in Arzberg. Da ist Impfen von 12 bis 16 Uhr möglich.

Im Landkreis Tirschenreuth ist am Wochenende der Impfbus wieder unterwegs. Er steht morgen Vormittag (21.8.) am Rewe-Markt in Neusorg, am Nachmittag am Geschichtspark in Bärnau und am Sonntag am McDonald’s in Mitterteich.