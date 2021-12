Sonderimpfaktionen im Hofer Land: Hälfte der Bürger ist geboostert

In den vergangenen Wochen haben wir in der Euroherz-Region immer wieder Warteschlangen, insbesondere vor der Hofer Freiheitshalle, gesehen. Grund dafür sind die vielen Sonderimpfaktionen von Stadt und Landkreis Hof. Durch diese Angebote hat bereits die Hälfte aller Menschen im Hofer Land, mit Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung, schon ihren Booster bekommen. Landrat Oliver Bär:

Bis zum Jahresende planen Stadt und Landkreis Hof 33 weitere Sonderimpfaktionen mit und ohne Termin. 15 davon sollen allein in der Hofer Freiheitshalle stattfinden. Neben den Auffrischungsimpfungen sollen aber auch die Erstimpfungen wieder an Fahrt aufnehmen, zum Beispiel durch gezielte Aktionen in der Hofer Tafel. Aktuell verabreicht das Impfzentrum in Helmbrechts ca. 40 Erstimpfungen am Tag.