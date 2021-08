Sonderimpfaktion ohne Termin: Impfmobil morgen am Weißenstädter See

Das sonnige Wochenende nutzen viele nochmal für einen Ausflug an den Weißenstädter See. Morgen können sich dort alle nicht nur abkühlen, sondern sich auch gegen Corona impfen lassen. Das Impfmobil des Impfzentrums Wunsiedel ist dann nämlich von 14 bis 17 Uhr an der sogenannten Badehalbinsel vor Ort. Einen Termin braucht es nicht.

Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech und von Johnson&Johnson. Letzterer ist nur für Erwachsene, dabei ist allerdings eine Impfung für den vollständigen Schutz ausreichend.