Sonderimpfaktion: Impfmobil steht am KEC in Marktredwitz

Um sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen, brauchen wir keinen Termin im Impfzentrum mehr. Aber auch Sonderimpfaktionen geben die Möglichkeit, sich spontan impfen zu lassen. Im Landkreis Wunsiedel ist in den vergangenen Wochen regelmäßig das Impfmobil unterwegs. Das steht heute (27.8.) am Kösseine-Einkaufs-Centrum in Marktredwitz. Impfen lassen können sich alle ab 12 Jahren. Die Zeit zwischen 10 und 11 Uhr ist für Zweitimpfungen reserviert. Bis 17 Uhr steht dann offenes Impfen für alle an. Zur Auswahl stehen die Impfstoffe von BionTech und Johson&Johnson. Bei letzterem reicht eine Spritze für den vollen Impfschutz aus.

Im Landkreis Tirschenreuth geht das Wunschort-Impfen in die zweite Runde. Von 17-21 Uhr könnt ihr euch im Impfzentrum in Waldsassen eine Spritze geben lassen. Morgen ist bis 14 Uhr ein Drive-In-Impfen am Festplatz in Kemnath geplant.