Sondergipfel in Bayern: Schnelle Integration von Flüchtlingskindern

Der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine reißt nicht ab. Im Freistaat Bayern sind bereits rund 55.000 Geflüchtete angekommen. Nicht alle von ihnen bleiben. Für diejenigen, die vorübergehend Schutz und eine Unterkunft in der Region suchen, bieten die Städte und Kommune ihre Hilfe an. Dabei werden sie vom Freistaat mit insgesamt einer Milliarde Euro unterstützt. Das hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nach dem heutigen Sondergipfel mit den Landräten und Oberbürgermeistern bekanntgegeben. Vom Bund fordert Söder finanzielle Unterstützung. Außerdem soll der Bund dabei helfen, die Koordination und Verteilung der Geflüchteten zu übernehmen und sie direkt an den Grenzen zu registrieren. Neben der Einrichtung weiterer Notunterkünfte legt Söder vor allem Wert auf die Betreuung von Flüchtlingskindern:

Auch die Stadt Hof bereitet sich auf weitere ukrainische Flüchtlinge vor. Wie Oberbürgermeisterin Eva Döhla mitteilt, soll in der Schulturnhalle der Hofecker Mittelschule eine Notunterkunft entstehen.