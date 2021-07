Sonderausstellung: Schwarzenbach an der Saale sucht junge Künstler

Junge Künstler aus Schwarzenbach an der Saale können sich noch bis morgen (11.Juli) zur Teilnahme an einer Sonderausstellung anmelden. Im Rahmen der Ausstellung Schwarzenbacher Maler lädt die Stadt euch auch heuer dazu ein, eure selbst gemalten Bilder einzureichen, damit die dann möglicherweise im Eingangsbereich der Ausstellung zu sehen sein werden. Mitmachen dürfen alle Kinder ab 10 Jahren. Die Bilder dürfen nicht größer als 1,00 x 1,80 Meter groß sein. Abgabetermin für eure Kunstwerke ist morgen zwischen 11 und 15 Uhr in der Turnhalle der Jean-Paul Grundschule in Schwarzenbach. Die Ausstellung findet am 17. Juli statt.

Voraussetzung Teilnahme:

* Wohnsitz Schwarzenbach an der Saale

* Kinder ab 10 Jahren

* Abgabe von bis zu 4 SELBSTGEMALTEN Bildern möglich

* Größe nicht mehr als 1,00 x 1,80 m

* Bilder müssen hängefertig sein

* Bilder müssen mit Aufkleber mit Namen, Alter und Kontaktdaten versehen werden

Fragen und Infos bei Sabine Oltsch: 09284 93331 oder sabine.oltsch@schwarzenbach-saale.de