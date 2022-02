Sonder-Impfaktionen: Termine in der Region

Die meisten von uns nutzen die freie Zeit am Wochenende, um Dinge zu tun, für die wir unter der Woche keine Zeit haben. Das könnte zum Beispiel für die Corona-Impfung gelten. Möglichkeiten zum Impfen gibt es am Wochenende wieder einige. Im Landkreis Wunsiedel findet von 8 bis 15 Uhr eine Sonderimpfaktion für über 30-Jährige in der Rosenthal Eventhalle in Selb statt. Von 14 bis 17 Uhr können sich alle ab 12 Jahren im Impfzentrum Wunsiedel impfen lassen. Morgen gibt es erneut eine Impfaktion für Menschen über 30 in der Rosenthal-Eventhalle in Selb (8 bis 15 Uhr).

Im Hofer Land könnt ihr euch heute im Foyer der Freiheitshalle Hof eure Erst-, Zweit- oder Drittimpfung abholen (11 bis 17 Uhr). Morgen könnt ihr euch in der Praxis Dr. Krause in Tauperlitz im Landkreis Hof impfen lassen (10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr). Der Saale-Orla-Kreis veranstaltet von 10 bis 15 Uhr eine Sonderimpfaktion in der neuen Turnhalle in Wurzbach.