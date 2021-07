Sonder-Aktion im Vogtland: Mobile Impfteams im Einsatz

Bisher konnten wir uns hauptsächlich in den Impfzentren oder beim Hausarzt gegen Corona impfen lassen. Mittlerweile kommen aber immer weniger Menschen zur Impfung. Damit die Impfquote wieder steigt, lassen sich Städte und Landkreise unterschiedliche Aktionen einfallen. Im Vogtland sind ab sofort (SA, 17.7.) mobile Impfteams unterwegs. Los geht’s heute auf dem Schlossplatz in Auerbach. Dort könnt ihr euch noch bis 16 Uhr impfen lassen. Einen Termin könnt ihr am einfachsten hier online vereinbaren. Morgen geht’s im Testzentrum in Adorf weiter, am Sonntag ist das mobile Impfteam in Oelsnitz. Dabei kommt der Impfstoff von Biontech zum Einsatz.

Auch der Landkreis Hof bietet heute eine spezielle Impfaktion an. Zwischen 10:30 Uhr und 17:30 Uhr könnt ihr euch ohne Anmeldung mit dem Impfstoff von Biontech impfen lassen. Die Aktion findet im Helmbrechtser Impfzentrum statt.