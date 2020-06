München (dpa/lby) – Das Wetter in Bayern bleibt auch in der zweiten Wochenhälfte sommerlich. Im ganzen Freistaat wird es sonnig, mit vereinzelten Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mitteilte. Die Temperaturen steigen laut DWD im Tagesverlauf auf bis zu 27 Grad in Unterfranken und 25 Grad im Allgäu. Auch Donnerstag soll es ähnlich warm und sonnig werden. Am Freitag steigen die Temperaturen weiter, es kann jedoch vereinzelt gewittern.