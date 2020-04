Sommersemester startet pünktlich und wird verlängert

München (dpa/lby) – Das Sommersemester an den bayerischen Hochschulen beginnt trotz der Corona-Krise wie geplant am 20. April. Das Vorlesungsende hingegen wird auf den 7. August verschoben, wie die Bayerische Universitätenkonferenz am Freitag in München mitteilte. Der Vorlesungszeitraum werde an den Universitäten und Hochschulen abhängig vom Lernfortschritt flexibel geregelt.

Bereits jetzt würden alle Anstrengungen unternommen, um zusätzlich digitale Lehrangebote zu entwickeln und für die bayernweit fast 400 000 Studierenden verfügbar zu machen, hieß es. «Die Hochschulen sind handlungsfähig und werden die ihnen übertragene Autonomie verantwortungsvoll nutzen.»