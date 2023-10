Sommerrodelbahn Bischofsgrün: Kreuzottern sorgen für Stillstand

Die Sommerrodelbahn in Bischofsgrün steht seit der Corona-Pandemie still. Zum einen ist sie wegen der laufenden Bauarbeiten an der Ochsenkopfseilbahn geschlossen. Laut dem Nordbayerischen Kurier gibt es aber noch einen weiteren Grund. An der Rodelbahn haben sich Kreuzottern eingenistet. Die Betreiber betrachteten sie als schützenswert. Sie hätten deshalb vor, Unterführungen für die Schlangen anzulegen. Das soll im Zuge ohnehin fälliger Umbauarbeiten der Sommerrodelbahn passieren. Der Betriebsleiter der Seilbahnen am Ochsenkopf, Andreas Schreyer, peilt für die Baumaßnahmen Anfang 2024 an, wie er der Zeitung sagte.