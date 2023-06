Die Freibäder haben offen und das Wetter passt auch. Das HofBad geht deshalb nach diesem Wochenende in die Sommerpause. Heute und morgen könnt ihr noch ins Hallenbad und die Sauna, dann ist bis zum 11. September Schluss. In der Sommerpause führen die Stadtwerke Hof Wartungsarbeiten und Reparaturen in den Becken und an den technischen Anlagen durch.