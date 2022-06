Mittlerweile ist der Sommer in der Euroherz-Region angekommen. Bei den warmen Temperaturen verbringen viele Menschen ihre freie Zeit im Freibad oder am Badesee. Heute (27.06.) starten nun auch das HofBad und die HofSauna in die Sommerpause. In dieser Zeit sollen unter anderem Wartungsarbeiten und Reparaturen in den Becken und an technischen Anlagen durchgeführt werden. Die beiden Einrichtungen bleiben beide bis voraussichtlich 11. September geschlossen.