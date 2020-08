Sommerlounge: Traditionelle Übergabe der Fahne an Wunsiedel

Traditionelle Feste oder Ereignisse müssen in diesem Jahr Corona-bedingt oftmals ausfallen. Eine kleine Tradition hat es jetzt hier in der Region aber trotzdem gegeben.

Die Sommerlounge in Brand muss in diesem Jahr auch ausfallen und normalerweise übergibt die gastgebende Kommune die Sommerlounge-Fahne an die Vertreter von dem Austragungsort, an dem die Lounge dann im nächsten Jahr ist. Das haben Brands Bürgermeister Bernhard Schindler und weitere Mitglieder des Orga-Teams dieses Jahr aber trotzdem gemacht. Sie haben die Fahne bei Nicolas Lahovnik vorbei gebracht, denn: Nächstes Jahr findet die Sommerlounge in Wunsiedel statt. Am 5. August. 2021 ist die Sommerlounge dann ein Highlight im Programm Kulturstadt Bayern-Böhmen Wunsiedel, verrät Lahovnik. In Brand findet nächstes Jahr übrigens turnusgemäß das traditionelle Schaffest statt – deshalb haben die Verantwortlichen die Sommerlounge dort auf 2022 verschoben.