Sommerlounge in Selb: Anmeldungen noch möglich

Mit der Regionalmesse Sommerlounge geht das Programm der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen am 3. August so langsam zu Ende. Dieses Jahr präsentieren sich Unternehmen, Vereine und Institutionen aus der Region auf dem Goldberg in Selb. Wer noch mitmachen möchte, hat noch die Gelegenheit sich anzumelden. Darauf weist der Förderverein Fichtelgebirge hin.

Wo melden sich interessierte Aussteller zur Sommerlounge Fichtelgebirge 2023 an?

• Sie können sich online anmelden via Living Apps in deutscher Sprache Sommerlounge Fichtelgebirge (living-apps.de)

• Planen Sie einen gemeinsamen Messestand mit Ihrem CZ-Partner! Wir bieten Ihnen die Möglichkeit eines Gemeinschaftsstandes (bei Bedarf in doppelter Breite) ohne zusätzliche Kosten. Online Anmeldung via Living Apps in deutscher Sprache Sommerlounge Fichtelgebirge (living-apps.de).

• Interessierte tschechischen Aussteller mit oder ohne Partnerstand tschechisch/deutscher Aussteller

melden sich über ein separates Anmeldeportal in tschechischer Sprache mit diesen Link an: Aussteller Sommerlounge Fichtelgebirge (living-apps.de)

Wo melden sich interessierte Caterer zur Sommerlounge Fichtelgebirge 2023 an?

Bitte hier KEINE Anmeldung über das Onlineportal Living Apps, dieses ist ausschließlich für den Non-Food-Bereich!

• Caterer aus Deutschland nutzen bitte folgendes extra PDF-Anmeldeformular:

Ausstellerblatt Gastronomen_Sommerlounge Catering 2023_deutsch

Das ausgefüllte Formular senden Sie bitte an sommerlounge@foerderverein-fichtelgebirge.de

• Caterer aus der Tschechischen Republik nutzen bitte folgendes extra PDF-Anmeldeformular:

Ausstellerblatt Gastronomen_Sommerlounge Catering 2023_tschechisch unter dem Link

https://foerderverein-fichtelgebirge.de/wp-content/uploads/2023/05/Ausstellerblatt_CZ-Gastronomen_Sommerlounge_Catering_2023_CZE.pdf

Das ausgefüllte Formular senden Sie bitte an cz-sommerlounge@foerderverein-fichtelgebirge.de