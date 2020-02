Sommerlounge in Brand: Erste Infoveranstaltung am Abend

Es ist eine Veranstaltung für die Region: Die Sommerlounge. Sie findet am 06. August in Brand – und damit das erste mal im Landkreis Tirschenreuth statt. Die Aktion steht für Revitalisierung und Ortsentwicklung beispielsweise. Bereits heute findet in der Mehrzweckhalle Brand eine Info-Veranstaltung statt. Unternehmen, Institutionen, Vereine, Initiative und Kommunen aus dem Fichtelgebirge und der nördlichen Oberpfalz sind dazu eingeladen. Los gehts um 18 Uhr 30. Die Sommerlounge Fichtelgebirge ist eine After-Work Party mit Regionalpräsentation, Information, Bühnenprogramm und beispielsweise Live-Musik.