Sommerlounge Fichtelgebirge 2023: Startschuss auf dem Selber Goldberg

Bayerisch-tschechische Zusammenarbeit: Sommerlounge Fichtelgebirge am 3. August

Das Kasernengelände in Wunsiedel liegt seit mehr als 20 Jahren brach. Jetzt geht es aber voran. Schon ab dem Herbst sollen dort 14 (…)

Kasernengelände in Wunsiedel: Ab Herbst gibt es dort 14 Baugrundstücke

Kalte Freiheit: Regionalstück feiert Premiere auf der Luisenburg

Die Luisenburg-Festspiele bringen in jeder Spielzeit auch ein regionales Stück auf die Felsenbühne in Wunsiedel. Das Regionalstück in (…)