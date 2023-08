Sommerliche Temperaturen trotz Gewitterrisiko in Bayern

Das sommerliche Wetter in Bayern ist wohl nur von kurzer Dauer. Während am Freitag und Samstagvormittag bei Temperaturen zwischen 26 und 31 Grad Celsius die Sonne scheint, steigt ab Samstagnachmittag im Freistaat laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) das Gewitterrisiko. Vor allem im Westen des Landes ist mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen zu rechnen – mancherorts soll die Unwetter-Warnschwelle überschritten werden. Bei ähnlichen Temperaturen sollen auch am Sonntagnachmittag und -abend Gewitter und Schauer in Bayern aufkommen.