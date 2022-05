Sommerliche Temperaturen: Kinder und Hunde nicht allein im Auto lassen!

Schnell noch was einkaufen. Der Hund bleibt im Auto, das dauert ja nicht lang. Genau diese Einstellung ist gerade bei den steigenden Temperaturen derzeit gefährlich und kann sogar tödlich enden. Nicht nur für Tiere sondern auch für im Auto zurückgelassene Kleinkinder, die sich nicht alleine aus dem Auto befreien können. Darauf weist auch das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. In geparkten Fahrzeugen kann die Temperatur innerhalb von 10 – 20 Minuten bereits auf bis zu 38 – 45 Grad ansteigen. Bei längerer Abwesenheit sind sogar Temperaturen über 60 Grad im Auto möglich. Die Polizei rät also, niemals Kinder und Tiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug zu lassen. Auch geöffnete Fenster ändern nichts an der Gefahr. Im Gefahrenfall ist der Notruf zu wählen.