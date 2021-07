Sommergaudi: Region vergnügt sich bei Ersatzveranstaltungen

Normalerweise wäre die Vorfreude in Hof groß, weil heute Abend das Hofer Volksfest starten würde. Eine große Feier wie noch vor zwei Jahren ist wegen Corona immer noch nicht möglich. Stattdessen startet am Freitag in einer Woche die Sommergaudi mit mehreren Fahrgeschäften auf dem Volksfestplatz. Der Markt Oberkotzau veranstaltet auch eine Sommergaudi als Ersatz für das ausgefallene Wiesenfest. Bis Sonntag stehen auf dem Festplatz ein Autoscooter und der Mandelpalast. Ein Kinderkarussell und eine Wurfbude stehen auf dem Parkplatz vor der Schule. In Selb heißt das ganze Sommer-Wochenende. Los geht’s morgen (SA, 24.7.) mit einem Stuhl-Konzert im Jahnstadion vom Selber Spielmannszug und den Egertalern. Am Sonntag könnt ihr in der Innenstadt über einen Markt schlendern, und beim verkaufsoffenen Sonntag shoppen.