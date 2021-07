Sommergaudi in Hof: Am 30. Juli geht’s los

Das Hofer Volksfest muss auch dieses Jahr wieder ausfallen. Die Stadt will mit der „Sommergaudi 2021“ aber einen Ersatz bieten.

Das Programm am Volksfestplatz startet am 30. Juli und geht bis Mitte August. Der Countdown dafür läuft, die ersten Fahrgeschäfte bauen sich dafür auf. Die Attraktionen haben für euch mittwochs bis sonntags zwischen 13 und 23 Uhr geöffnet. Bleiben die Inzidenzen weiter so niedrig, ist kein Impf- oder Testnachweis nötig. Ihr müsst euch aber schriftlich oder mit der Luca-App registrieren.