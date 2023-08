Sommerflaute & schlechte Konjunktur: Die Arbeitslosenzahlen im August 2023

Im August ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland allgemein gestiegen… und das trifft auch auf die Euroherz-Region zu.

Die Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof meldet, dass sie einen stärkeren Anstieg als in den letzten drei Jahren verzeichnet. Vor allem junge Menschen unter 25 Jahren haben sich arbeitslos gemeldet. Kein Wunder: Im Juli sind sie mit der Schule oder Ausbildung fertig geworden. Einen Zulauf gabs aber auch durch Menschen, die Sprachkurse beendet haben. Im Agenturbezirk Bayreuth-Hof sind damit genau 10.682 Menschen ohne Job.

Auf dem Arbeitsmarkt sei aktuell eine nachlassende Dynamik spürbar, konjunkturelle Einflüsse machen sich dafür stärker bemerkbar, so das Fazit im August. Offene Stellen gibt es auf jeden Fall genug.