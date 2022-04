Sommerfestival in Marktredwitz: Vorverkauf gestartet

Vom 22. Juli bis 24. Juli 2022 findet im Pfarrhof ein Sommerfestival statt. Zum Auftakt findet ein Musical Abend statt. Auch ein Konzert des Claudia Koreck-Duos steht an. Zum Abschluss gibt es einen Klassik-Abend mit großem Orchester.

Für „A Musical Summer Night“ am 22.07.22 und „Claudia Koreck – Duo“ am 23.07.22 startet der Kartenvorverkauf am 8. April 2022 um 10.00 Uhr. Erhältlich sind die Tickets hier oder in der Tourist Information (Markt 29). Bei Fragen steht die Veranstaltungsmanagerin Susanne Menzel, Telefon: 09231/9737039 oder E-Mail: susanne.menzel@marktredwitz.de, zur Verfügung.