Sommerferienprogramm: Stadt Hof zieht Zwischenbilanz

Gerade Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen Monaten auf vieles verzichten müssen. Ihnen will die Stadt Hof etwas zurückgeben. Sie hat sich deshalb unterschiedliche Aktionen überlegt. Erstmals sind in der Saalestadt in diesem Jahr die Jungen Erlebniswochen, aber auch das Sommerferienprogramm gibt es wieder. Die Stadt hat jetzt eine erste Zwischenbilanz für das Sommerferienprogramm gezogen. Es haben sich fast 450 Kinder angemeldet, das sind 300 weniger als vor der Corona-Pandemie. Das Angebot ist vielfältig. Die Polizei hat sich zum Beispiel mit dem Kurs „Radfahren im Straßenverkehr“ beteiligt. Aber auch verschiedene Sportvereine haben sich Aktionen überlegt. Der Schwimmverein Hof hat einen Kanu-Kurs veranstaltet, und auch Schützen- und Fußballvereine haben sich für die Kinder einiges einfallen lassen.