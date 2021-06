Sommerferienprogramm: Anmeldung für Kinder in Hof startet

Erst seit Kurzem dürfen die Schülerinnen und Schüler in der Euroherz-Region wieder zurück in ihre Klassenzimmer. Auch wenn die Freude groß ist, die Freunde endlich wiederzusehen, fiebern die meisten wahrscheinlich schon den Sommerferien entgegen. Damit es in den sechs Wochen nicht langweilig wird, hat die Kommunale Jugendarbeit der Stadt Hof wieder ein Sommerferienprogramm auf die Beine gestellt. Ab heute (14.6. bis 25.6.) können Eltern ihre Kinder anmelden. Es stehen 50 Angebote auf dem Programm, dazu gehört eine Stadtrallye zum 150. Wärschtlamo-Jubiläum oder ein Schnuppertraining für den Triathlon.

Die Anmeldung zu den Angeboten des Sommerferienprogramms ist nur digital über die Internetseite des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Hof – www.kjb.stadt-hof.de – ab Montag, den 14. Juni 2021, 8:00 Uhr bis Freitag, den 25. Juni 2021, 12:00 Uhr über ein Anmeldeformular möglich.